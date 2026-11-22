Dos muertos en brutal choque sobre Acceso Sur La tragedia volvió a golpear sobre la ruta PY01, ex Acceso Sur, donde un violento choque frontal dejó dos hombres muertos y una mujer herida. El acci…

La tragedia volvió a golpear sobre la ruta PY01, ex Acceso Sur, donde un violento choque frontal dejó dos hombres muertos y una mujer herida. El accidente ocurrió a metros del desvío a San Antonio, en la zona conocida como Raquelita.

Según los primeros datos brindados por el comisario Miguel Domínguez a Ñandutí, uno de los vehículos que iba rumbo a San Antonio habría cruzado al carril contrario y terminó chocando de frente contra otro automóvil. El impacto fue tan fuerte que ambos conductores, los dos hombres, murieron en el lugar.

La mujer que viajaba como acompañante en uno de los rodados fue auxiliada y trasladada hasta el IPS Ingavi, mientras bomberos trabajaban en la zona.