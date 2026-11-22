El cantante que enamoró a turistas con su voz en rapailandia Orly López compartió en sus historias del Instagram el momento exacto en el que todo el público de un bar en Florianópolis se puso de pie para bailar…

Orly López compartió en sus historias del Instagram el momento exacto en el que todo el público de un bar en Florianópolis se puso de pie para bailar y corear las músicas que él cantaba. El músico fue de vacaciones hasta rapailandia, pero en su visita a un local nocturno no se aguantó las ganas de cantar y hacer la fiesta para loperro, al punto de dejar a todos maravillados con su talento.

En charla con Crónica he´i que ya le presentaron la propuesta para que se quede hasta enero para trabajar en el boliche. “Me ofrecieron quedarme para trabajar, es una linda oportunidad”, contó él que ya analiza la posibilidad de seguir enloqueciendo al público con sus espectáculos.

Loperro hicieron trencito y todo cuando el músico se deleitaba con sus clásicos latinos. Turistas de distintos paises ndaje formaron parte de esta locura con talento guaraní. “Corazón partido”, “Bombóm asesino”, “840”, fueron algunas de las canciones que contagiaron alegría y ritmo al rollo.