Hasta en las “Cuevas” buscaron a Miguel, pero el zapatero no dejó huellas La Fiscalía y la Policía fueron hasta Sapucái, Paraguarí, para tratar de ponerle las manos encima a Miguel Cuevas, pero el condenado sigue desapareci…

La Fiscalía y la Policía fueron hasta Sapucái, Paraguarí, para tratar de ponerle las manos encima a Miguel Cuevas, pero el condenado sigue desaparecido. Allanaron dos propiedades buscando al exdiputado, que antes de llegar a la Cámara Baja se dedicaba a arreglar zapatos, no apareció ni para dejar sus huellas.

Los procedimientos se realizaron en un establecimiento de la compañía Yarigua’a y en una vivienda del barrio San Blas, ambos registrados a nombre de Cuevas. Los uniformados llegaron con orden de captura, pero se retiraron sin el objetivo cumplido.

El exlegislador tiene una condena firme de cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso de su defensa y dejara firme la sentencia.

La jueza María Lidia Wyder revocó las medidas alternativas y ordenó su captura a nivel nacional. Además de la pena de cárcel, Cuevas fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por cinco años y se dispuso el comiso de bienes, tras detectarse una diferencia patrimonial superior a 1.900 millones de guaraníes entre 2009 y 2019.