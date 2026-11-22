Hoy se vive tensión en la oposición por el liderazgo y el armado electoral.

Los besos, abrazos y figuretismos que se viven a full después de las victorias, porque todos quieren salir en la foto del triunfo aunque no tengan nada que ver, parecieran ir perdiendo protagonismo antes las internas, los nervios y esa gana de asegurar el “puchero”.

El que “enervó” a los liberales fue Miguel Prieto, quien en un acto político condicionó una eventual alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). En el material audiovisual, el dirigente de Yo Creo planteó que los sectores liberales deberán ubicarse bajo su conducción para participar de un futuro gobierno.

“Van a tener que venir con nosotros si quieren tener un pequeño espacio de poder. Van a tener que estar acá, alineados. Van a tener que alinearse”, manifestó Prieto ante sus seguidores.

Ante estas declaraciones, el senador Eduardo Nakayama respondió a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó las formas empleadas por el referente de Yo Creo y rechazó la idea de un sometimiento político.

“Miguel Prieto confunde liderazgo con autoritarismo. Nadie le debe obediencia, mucho menos quienes luchamos por la libertad; jamás nos ‘alinearemos’ al caudillismo que tanto daño ha causado en nuestra historia. En democracia, los liderazgos se construyen, no se imponen”, expresó el parlamentario.

Igualmente, la Coordinadora de Intendentes Liberales de Paraguay, recién conformada, emitió un comunicado mediante el cual también se suma al rechazo hacia las declaraciones de Prieto, asegurando que sus expresiones “constituyen una falta de respeto inadmisible hacia los más de un millón y medio de afiliados del Partido Liberal, que a lo largo de casi un siglo y medio de historia partidaria ha enfrentado a dictadores y tiranos de toda índole”.