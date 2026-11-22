Investigador entró a un bar ¿embrujado?: “el mensaje fue claro, querían que me vaya”. Una cama guarda una energía que domina en el sitio.

Matheus Moraes es un investigador paranormal que desde hace 15 años está en el rubro. Cada vez que encuentra un sitio interesante, allá va en procura de obtener datos y pruebas sobre fenómenos que cruzan la frontera de lo cotidiano. En entrevista con g1 reveló que hace días estuvo en un bar, aparentemente embrujado, donde de movida lo “recibieron”: “el mensaje fue claro, querían que me vaya”.

El lugar está ubicado a medio camino entre Cajuru y Altinópolis, en el interior del estado de São Paulo, Brasil. Allí, primeramente, había una casa donde vivían tres personas. Sin embargo, en muy corto tiempo, allá en los 90’s, todos murieron. Dos de ellos en una habitación donde Moraes asegura sintió el “recibimiento”.

“Recorrí por todas partes, pero de golpe comenzaron a darme mareos. Nunca tuve esa sensación. Y cuando eso sucede, ¿qué significa? El mensaje fue claro, querían que me vaya”, aseguró.

La habitación

Dijo que esa extraña sensación justamente lo invadió en la habitación donde dos de las tres personas habían fallecido. Aseguró que, desde que ingresó, “la sensación era que estaba siendo vigilado todo el tiempo”.

Matheus dice que incluso antes de que funcionara como un bar junto a la carretera, el lugar era una casa como cualquier otra, donde vivían tres personas, que murieron en un intervalo de dos años en los años 90.

El investigador dice que la casa estaba habitada por una pareja y el amigo. La mujer fue la primera en morir y, según Matheus, se ahorcó en el baño.

Dos años más tarde, su marido fue encontrado sin vida, en la cama de una de las habitaciones de la propiedad. El amigo de la pareja fue el tercero en morir y su cuerpo estaba en la misma habitación y en la misma cama dos años después. La cama sigue ahí.

El local

Después de las muertes, el lugar se convirtió en un bar. Hoy, todo está abandonado, muy sucio. En una habitación está la cama en la que los hombres murieron. “Usé el gadget y el negocio estaba en rojo. Estalló”, dice Matheus, refiriéndose a la potencia de los campos magnéticos que hay en el sitio.

Matheus dice que la visita duró unos 30 minutos y sintió que necesitaba salir después del equipo que utilizó para hacer que la medición llegara al límite en tres habitaciones diferentes.

“Este es el momento de irse. Porque es su lugar, estoy invadiendo su lugar. ¿Entonces qué hacen? Empiezan a acercarse a mí”, he’i, por lo que prefirió irse aunque dejó en claro que intentará volver.