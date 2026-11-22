La Pantera seguirá siendo Puma Robert Morales confirmó su continuidad con la UNAM, donde está teniendo un importante rendimiento.

Robert Morales acaba de sellar su continuidad a largo plazo con los Pumas de la UNAM, firmando un contrato por tres años más, por lo que pasará a ser una compra definitiva cuando finalice este mes de diciembre su préstamo actual desde el Toluca.

El club universitario aún no publicó el anuncio oficial, pero el atacante albirrojo ya tiene asegurado su futuro como la primera apuesta de la directiva mexicana pensando en el Clausura 2027, con una operación que rondaría los cinco millones de dólares por su ficha.

Robert Morales, durante el Clausura 2026, fue el máximo artillero del conjunto universitario, con nueve tantos y ayudó a llevar al equipo hasta la final, mientras que en el torneo actual suma cinco goles y jugó casi todos los minutos disponibles, consolidándose como uno de los referentes ofensivos.

Esta firma le da tranquilidad al delantero compatriota y refuerza el proyecto deportivo de Pumas, justo cuando el equipo afronta el cierre de la fase regular del Apertura 2026.