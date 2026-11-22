¡Nde tavy! Se puso a nadar en medio de la guerra de Ormuz entre explosiones y fuego .

Durante tres jornadas, el nadador británico Lewis Pugh, de 56 años y Embajador de los Océanos de las Naciones Unidas para los océanos, desafió las aguas de una zona de guerra. Escoltado apenas por un bote de apoyo y un kayak, recorrió a nado los 15 kilómetros del estrecho de Ormuz, desde la isla de Musandam —entre las montañas de Omán y los manglares de Irán— hasta el Cabo de Ormuz.

Fue la primera travesía de larga distancia en esta ruta petrolera desde que estalló el conflicto en marzo. En cada brazada, Pugh palpó la tensión bélica: aviones de combate rugían sobre su cabeza y explosiones retumbaban a lo lejos.

El primer día, un proyectil impactó un petrolero a solo cuatro kilómetros de su posición. Al día siguiente, nadó junto al gasero Tara Gas mientras ardía en llamas. “Mis pensamientos inmediatos fueron para la gente de mar”, relató el atleta, alertando sobre el riesgo catastrófico para los ecosistemas marinos.

Con este hito, Pugh exige el cese al fuego y visibiliza a la naturaleza como víctima silenciosa de una guerra que, según la ONU, ya deja 175 buques atacados y una treintena de graves desastres ambientales.