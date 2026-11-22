Una cita terminó en tragedia: doña murió en un motel Lo que pintaba para un encuentro íntimo terminó en tragedia en Ciudad del Este. Una doñita de 44 años falleció luego de sufrir una descompensación de…

Lo que pintaba para un encuentro íntimo terminó en tragedia en Ciudad del Este. Una doñita de 44 años falleció luego de sufrir una descompensación dentro de un motel, ubicado en el barrio Ciudad Nueva.

Según los primeros datos, la mujer llegó al lugar en compañía de un hombre de 53 años. Ambos se trasladaron en un vehículo de plataforma y, una vez en el lugar, nadie imaginaba que la jornada terminaría con una emergencia médica.

En un momento ndaje, el hombre se percató de que su acompañante se había desvanecido y, al ver que la situación se complicaba, pidió ayuda. A las apuradas, gestionaron otro transporte por plataforma y la llevaron hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Los médicos intentaron salvarle la vida mediante maniobras de reanimación durante varios minutos, pero lamentablemente no lograron recuperarla y confirmaron su fallecimiento.

Ahora, el episodio quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar qué provocó la descompensación. La cita terminó abruptamente, con un desenlace que nadie esperaba.