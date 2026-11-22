[VIDEO] ¿Donde hubo fuego?... Mirá cómo festejaron el título Rosse Marín la ex de Francesco Canatta, más conocido como “Masivo”, estalló de felicidad porque se recibió de abogada especializada en Ciencias Foren…

Rosse Marín la ex de Francesco Canatta, más conocido como “Masivo”, estalló de felicidad porque se recibió de abogada especializada en Ciencias Forense. Su mensaje para el rollo fue muy mbarete voi, “Ani que pende kangy”. Los festejos duraron todo el fin de semana y adivinen… ¿Quién estuvo presente en la celebración? No faltó el influencer que baila.

En varios videos publicados en el muro de los famosos Rosse y Canatta compartieron el logro a lo grande en la ceremonía, con la familia, un paseito con cachaca romántica incluida y un almuercito con rosas incluidas. Loperro ya empezaron a fantasear con la idea de que donde hubo fuego cenizas quedan. “Vuelvan ya”, “quiero que vuelvan”, reaccionaron los seguidores.