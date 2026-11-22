[VÍDEO] La euforia fue demasiada para Paredes y se desmayó La figura del Boca campeón de la Sudamericana se desvaneció en plena entrevista luego de consagrarse con el Xeneize.

El mediocampista de Boca Juniors, Leandro Paredes, campeón del Mundial de Catar 2022 con Argentina, se desmayó mientras hablaba con un periodista de DSports y quedó tendido en el túnel del Metropolitano de Barranquilla ante el susto de todos los presentes, esto luego de que se consagrara campeón de la Copa Conmebol Sudamericana derrotando al Atlético Mineiro.

La figura Xeneize fue auxiliado de inmediato y recibió asistencia médica ante el inesperado suceso, constatándose que sufrió un fuerte golpe de calor debido a las altas temperaturas (cerca de 30°C con 80 % de humedad y casi 39°C de sensación térmica) sumado al desgaste físico tras recuperarse recientemente de un desgarro.

Pocos segundos después, Paredes logró reincorporarse y se dirigió por sus propios medios al vestuario del estadio. Durante el partido, el jugador pidió el cambio a los 58 minutos por ahogo y agotamiento extremo, con sus compañeros Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia teniendo que abanicarlo con sus camisetas para luego aplicarle hielo en el banco de suplentes.

Rodolfo Arruabarrena brindó tranquilidad en la conferencia de prensa al hablar del estado de Leandro, comentando que “ahí lo cruce entrando al vestuario, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco pero a los diez minutos se veía que le costaba trasladar a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio, recién me enteré que ahora le había pasado un bajón”.