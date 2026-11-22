[VIDEO] ¿Se fueron todito? ¡No importa! Que viva el amor… Los tortolitos del Baila Conmigo Paraguay, Nilda y Mauro, tiraron un notición durante el programa “Arriba el finde”. Los novios ramo encendieron la p…

Los tortolitos del Baila Conmigo Paraguay, Nilda y Mauro, tiraron un notición durante el programa “Arriba el finde”. Los novios ramo encendieron la polémica de la convivencia en las redes sociales cuando contaron que ya están viviendo juntos. Hace poquito nomás empezó la relación y la bailarina ya contó, “le traje a vivir conmigo en Capiatá”.

Boquiabiertos se quedaron todos porque muy rápido ndaje ya dieron el siguiente paso y para todos es un compromiso muy grande. En la charla, si entrar en detalles, ya saltaron que hay algunas cositas que no le gusta del todo a la cuerona en la convivencia, pero al parecer son solo pequeños detalles que tienen solución ndaje.

El más cuestionado en toda esta historia es Mauro, porque según los seguidores todo parece muy falso y fingido de su parte. En los comentarios le trozan voi al bailarin, mientras que a la cuerona le tiran todo el amor y apoyo del mundo porque se la ve muy feliz ndaje. ¿Contradicción del público?