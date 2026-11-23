Ahora se llamará Gustavo “Junior” Velázquez El capitán de Cerro Porteño ya tendría todo arreglado para irse a jugar al equipo colombiano de la ciudad de Barranquilla.

El zaguero paraguayo, Víctor Gustavo Velázquez, ya habría tomado directamente la decisión de aceptar la oferta económica del equipo del Junior de Barranquilla para sumarse a su plantel, en donde volvería a ser dirigido por Jorge Bava, último DT campeón con Cerro Porteño. Solo resta destrabar su salida del Ciclón.

El periodista Jorge Izquierdo, de ABC Cardinal, dio detalles sobre las conversaciones entre el futbolista y el conjunto colombiano, asegurando que están muy avanzadas y acordándose cifras contractuales sumamente elevadas sobre la mesa. Así, apenas restan pulir detalles menores de un vínculo que se extendería por dos o dos años y medio.

Gustavo Velázquez, quien fue capitán durante gran parte de su estadía en Barrio Obrero, todavía tiene que acordar los términos de su desvinculación con la directiva azulgrana, esto antes de armar las maletas rumbo a Barranquilla.