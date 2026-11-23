Las formaciones de las rocas llamaron la atención de los investigadores.

Imaginate que estás con un vare’a terrible en pleno planeta Marte y de golpe ves unas “papa fritas”. ¡De cabeza te vas a tirar! Solo que al dar el primer bocado, lo más probable es que se te quiebren todos los dientes, como en los dibujos animados. Es que más allá de los tubérculos en realidad tu ver piedras.

Según informaron desde la NASA, en el polvo rojizo de Marte, donde el silencio domina cada horizonte, los rovers Curiosity y Perseverance de la NASA han descubierto un catálogo de rarezas minerales que desafían la mente: rocas parecidas a papas fritas, formaciones blancas fantasmales y misteriosos patrones grabados en la superficie.

Lejos de ser meras curiosidades visuales, estas figuras guardan la memoria geológica esculpida durante miles de millones de años. Cada estrato y cada depósito mineral permiten a los científicos reconstruir el pasado acuoso del Planeta Rojo y rastrear entornos que alguna vez pudieron sostener vida microbiana.

El rover Curiosity culminó recientemente una campaña de perforación en un sitio apodado Nazca, donde el equipo analiza extrañas formaciones cristalinas en forma de disco en el lecho rocoso, tan finas y planas que evocan papas fritas, según informó la agencia espacial.