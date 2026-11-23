El horno no perdona, Santi pidió aire y heladera para aguantar el calor Ni estando tras las rejas se salva del calorazo. Santiago Peña, recluido en Viñas Cué, pidió que le instalen un aire acondicionado portátil y una hel…

Ni estando tras las rejas se salva del calorazo. Santiago Peña, recluido en Viñas Cué, pidió que le instalen un aire acondicionado portátil y una heladerita en su celda para hacer frente a las altas temperaturas.

Su abogado, Ricardo Preda, he’i a NPY que el pedido ya fue presentado y que ahora depende de las autoridades del penal y del juzgado dar luz verde para que el ex presi se refresque un poquito.

Pero no es el único cambio en su encierro. Peña también consiguió que le levanten algunas restricciones y ahora puede pasar más tiempo fuera de su celda, compartir con otros internos y permanecer en el patio hasta 12 horas.

Según su defensa, anteriormente pasaba prácticamente todo el día encerrado, situación que le generaba angustia.