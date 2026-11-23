El posteo dedicado a un campeón de Sudamérica La pareja está más que feliz por la consagración que obtuvo el equipo donde chuta Adán Bareiro.

Tami Rojas, doñita del capo del chute bostero Adán Bareiro escribió en su muro del Instagram, “qué lindo que es el fútbol y qué lindo es Boca. A veces no tomamos dimensión de los momentos que estamos viviendo hasta que pasa el tiempo y miramos para atrás. Y qué linda que es la vida cuando nos regala estas alegrías”, describió su alegría inmensa al levantar la copa continental.

La doña reconoció el laburazo que hizo su mena, “este año no fue nada fácil, especialmente para vos. Solo nosotros sabemos todo lo que pasamos y por eso verte festejar hoy con esta camiseta me hace tan feliz. Te merecés esto y muchísimo más, estoy muy orgullosa de vos. Qué locura todo lo que nos toca vivir, qué suerte poder compartirlo juntos. La otra mitad de la gloria también es nuestra”, he´i.

Lo cierto es que el pelotero no se guardó palabras y le correspondió a su lapa, “gracias por ser mi fuerza cuando no las tenía más! Cada logro que consiga siempre es en conjunto. Movido nuestro primer año pero las que faltan todavía. Te amo para siempre”, respondió.