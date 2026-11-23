El “Rayadito” le arruinó la fiesta al “Gallo” El 2 de Mayo empató por 1-1 ante el descendido Sportivo San Lorenzo en un complicado partido en Pedro Juan Caballero.

Este lunes, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero empató en el estadio Río Parapití ante el Sportivo San Lorenzo por 1-1, esto con los goles de Pedro Sosa, ya cerca de los 80 del segundo tiempo para los dueños de casa, y de Rodrigo Amarilla, ya en tiempo de descuento por los visitantes.

Luego del gol que representó la apertura del marcador, el visitante estuvo varias veces cerca de empatar en el último tramo, con el condimento extra de que se adicionaron 5 minutos, lo cual llenó de incertidumbre a los hinchas del equipo de la capital del Amambay.

Finalmente la paridad llegó sobre los últimos segundos, desatando incluso algunos forcejeos entre los protagonistas debido a los nervios. El “gallo” necesitaba vencer para acercarse cada vez más a la posibilidad de jugar la Copa Conmebol Sudamericana.