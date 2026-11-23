Grupo Vázquez: Proyecto del gobierno no tendría votos hína El proyecto del Gobierno para que el Estado se haga cargo temporalmente de las empresas del Grupo Vázquez no convence en el Senado. El propio preside…

No hay votos en el Senado para administrar empresas del Grupo Vázquez.

El proyecto del Gobierno para que el Estado se haga cargo temporalmente de las empresas del Grupo Vázquez no convence en el Senado. El propio presidente del Congreso, Basilio Núñez, adelantó que la iniciativa no cuenta con los votos necesarios para salir adelante.

El legislador colorado dijo que, tal como fue presentada, la propuesta no tiene respaldo parlamentario y que lo más probable es que termine en comisión, donde podría quedar a dormir por tiempo indefinido.

Núñez habló de buscar una salida intermedia y mencionó como alternativa un proyecto del senador Derlis Maidana, que plantea ajustes a la normativa de la Senabico.

Por otro lado, el Presupuesto General de la Nación se prepara para su tratamiento decisivo este jueves. Núñez adelantó que buscará evitar recortes en áreas sensibles como Educación, Salud y la Universidad Nacional, proponiendo sacar recursos de gastos considerados innecesarios.