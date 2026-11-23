Las obras de arte dejaron de adornar Mburuvicha Róga Las obras pertenecientes al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), que estaban “prestadas” para ambientar la residencia presidencial Mburuvichá Róga,…

Las obras de arte volvieron a su casa.

Las obras pertenecientes al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), que estaban “prestadas” para ambientar la residencia presidencial Mburuvichá Róga, ya volvieron a su casa por orden del presidente Pedro Alliana.

La Secretaría Nacional de Cultura concretó el retorno de las piezas, que quedaron nuevamente bajo resguardo del museo.

El traslado se realizó con todos los cuidados correspondientes: embalaje especializado, transporte seguro, registro fotográfico y verificación del estado de conservación de cada obra.

Cultura anunció que, de ahora en adelante, las piezas del museo serán destinadas exclusivamente a su conservación, estudio y exhibición, y ya no servirán para decorar oficinas, despachos ni residencias oficiales.