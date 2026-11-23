Lo frenaron ¿en pleno raje? Agarraron al hermano de “Santi” cuando quiso salir de su casa .

Momento en el que se le detuvo a Francisco Peña. (Foto: Captura de video/Gentileza)

¿Lo atraparon cuando estaba a punto de pegarse el raje? Justo en el momento en el que se abrió el portón para que, a bordo de una poderosa camionetaza, Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, salga de la casa en la que vive, apareció una patrullera de la Comisaría 11, al mando del comisario Víctor Presentado, quien le cerró el paso para ejecutar una orden de detención emitida por el Ministerio Público.

Efectivos de la Policía Nacional ya resguardaban el perímetro a una cuadra del lugar tras activarse el mandato judicial. Tras requerir las cédulas de ambos ocupantes y los papeles del rodado, el jefe policial ordenó que permanecieran dentro de la propiedad a la espera de la comitiva fiscal.

“No tenemos un oficio, pero tenemos una expresa instrucción de la comitiva fiscal-policial que está llegando para custodiar este domicilio donde está procesada esta persona y también está movilizando al señor Joaquín Victorino Zavala Parini. Quedan en custodia”, explicó el uniformado.

La medida afecta también a su esposa, Rocío Caballero Bosch, y responde a una investigación por una presunta operación inmobiliaria simulada de unos US$ 3 millones vía Peral SRL, en complicidad con Ueno Bank y Grupo Vázquez.