Oso hormiguero apareció de madrugada en una casa ajena Un visitante bastante peculiar apareció en plena madrugada de este lunes en el patio de una vivienda del barrio Itá Pytá Punta, en Asunción. ¡Nada me…

El oso era enorme pero buenito y se retiró sin armar sarambi.

Un visitante bastante peculiar apareció en plena madrugada de este lunes en el patio de una vivienda del barrio Itá Pytá Punta, en Asunción. ¡Nada menos que un oso hormiguero, que llegó sin avisar y dejó a los dueños con una sorpresa de aquellas!

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para intentar rescatar al animal, pero su gran tamaño complicó las tareas. Desde el MADES recomendaron acompañarlo hacia la zona del río Paraguay para facilitar su retorno a su hábitat natural.

Por fortuna, el jurumi se mostró tranquilo, sin señales de agresividad, y aparentemente no tenía ganas de armar lío con nadie y se salió tranquilito de la casa ajena.