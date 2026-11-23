Pareja de albirrojo contó el proceso de ir a vivir en el exterior con su churro La doñita del Diego Gómez habló de la decisión de alejarse de su país, familia y costumbres para acompañar a su pelotero en el exterior.

Geraldine Villagra, lapa del pelotero albirrojo Diego Gómez, abrió la cajita de preguntas para interactuar con sus seguidores en las redes sociales y al toque el rollo empezó a tirar sus dudas. La influencer respondió sin filtros y mostró su lado íntimo en las respuestas. Donde se explayó y soltó todo fue cuando una seguidora le consultó, “siempre mi curiosidad cómo tomaron tus padres que te mudabas al exterior con Diego”.

Un agradable momento se pudo visualizar en las redes sociales, porque Geraldine se mostró muy cómoda y suelta. Su respuesta fue, “antes de mudarme con él, estuve viviendo un tiempo en Buenos Aires por mis estudios, y siento que eso fue como una ‘preparación’ para después animarme a dar este paso”.

Lo purete también es que el papi de la novia apoyó siempre la relación, “mi papá desde el día uno también me decía que lo acompañara. También tuvimos un tiempo de relación a distancia y, cuando salió la noticia de que venía a UK, le pidió permiso a mi mamá para que pudiera acompañarlo, aunque antes ya le rogaba para que me dejara ir a Miami”, contó.

Habló avei de los prejuicios de loperro, porque muchas veces creen que todo es sencillo ndaje, “algo que quiero decir es que, aunque muchas veces piensan que todo es color de rosa, hay muchísimas cosas que no se ven. Mudarte lejos de tu familia, tus amigos, dejar tu rutina, pausar tus planes y tener que empezar de cero en otro lugar no es tan fácil como parece”, soltó.

Por último he´i que, “obviamente, es una decisión que tomamos con mucho amor y no me arrepiento para nada, pero eso no significa que no haya momentos difíciles. Jamás me imaginé que íbamos a estar en esta posición. Creo que las que acompañamos a nuestras parejas sabemos muy bien todo lo que implica”.