Peque que vendía productos de limpieza fue encontrado muerto La inocencia de un nene de apenas 6 años terminó en una dolorosa tragedia en Ciudad del Este. El pequeño, que salía a vender productos de limpieza, f…

El niño habría tenido contacto con el techo de la vivienda ubicada en un lugar con mucho desnivel.

La inocencia de un nene de apenas 6 años terminó en una dolorosa tragedia en Ciudad del Este. El pequeño, que salía a vender productos de limpieza, fue encontrado sin vida debajo de un árbol de mango, en el Sector II del barrio San Rafael.

El hallazgo se produjo el domingo, cerca de las 16:00, cuando vecinos lo encontraron tendido boca arriba, al costado de una calle empedrada y dieron aviso a la Policía

El niño vivía con su mamá en un inquilinato de la zona. Su muerte genera profunda tristeza ya que era muy querido en el barrio.

Aparentemente en peque falleció electrocutado, según comentó uno de los intervinientes, en el lugar hay un desnivel y el peque habría tenido contacto con el techo de chapa de una vivienda, que a su vez habría estado en contacto con un cable, lo que provocó la descarga.

En el lugar intervinieron la Policía, la Fiscalía, Criminalística y el médico forense, quienes realizaron los procedimientos correspondientes.