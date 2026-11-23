“Santi” pidió que se declare so’o la resolución que lo sacó de su puesto .

En los pasillos del Palacio de Justicia de Asunción se abrió hoy un nuevo capítulo institucional tras el juicio político que apartó del poder a Santiago Peña Palacios. Su representante legal, el abogado Ricardo Preda Del Puerto, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad destinada a anular la Resolución N° 3 de la Cámara de Senadores.

Dicha normativa, aprobada por unanimidad el 6 de noviembre de 2026 y notificada tres días después, declaró la culpabilidad del exmandatario y concretó su destitución. Por eso, Preda cuestionó especialmente la extrema brevedad de los plazos, recordando que el Senado se constituyó en Tribunal esa misma noche tras aprobarse el libelo en Diputados el 5 de noviembre.

Apuntando a eso, argumenta la defensa en el escrito judicial que el proceso parlamentario incurrió en graves violaciones al debido proceso, falta de pruebas y una vulneración flagrante de los artículos 16, 17 (incisos 7, 8 y 9) y 256 de la Constitución Nacional.

Como antecedentes, en el 2012 la Corte le hizo comer hule a una acción similar de Fernando Lugo, diciendo que ellos no tenían nada que ver, lo que mantuvo a Federico Franco como presi.