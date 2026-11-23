Se vienen días pasados por agua y hay alerta de inundaciones ndaje Se vienen jornadas cargadas de lluvia y la preocupación ya está puesta en varios puntos del país. Meteorología lanzó un cháke sobre importantes acumu…

Se vienen jornadas cargadas de lluvia y la preocupación ya está puesta en varios puntos del país. Meteorología lanzó un cháke sobre importantes acumulados de agua entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre, con riesgo de inundaciones, desbordes de arroyos ere erea voi.

En algunas zonas podrían caer entre 100 y 150 milímetros de lluvia, incluso más en forma puntual. El combo también podría incluir fuertes ráfagas de viento, descargas eléctricas y granizadas.

La situación preocupa especialmente en el norte y este del país, donde tanta agua podría provocar desbordes, además de una posible crecida del río Paraguay.

Se recomienda mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones. Porque cuando el cielo se descarga con todo, en cuestión de minutos las calles pueden convertirse en ríos y el agua llegar hasta donde menos se espera.