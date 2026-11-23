En estos días, “resurgió” una vieja frase que dice “Sidra, pan dulce y Olimpia campeón”. Esta vuelta, se aplica con un “plus”: llegó con “bi” incluido para cerrar un año fantástico del Rey de Copas. El pueblo franjeado, que antes de irse a la cancha ya sentía que hoy se cerraba el título, armó la fiesta y dio rienda suelta al festejo cuando un gol agónico de Romeo Benítez permitió al Decano ganar 2-1 a Sportivo Trinidense y quedarse con el Clausura 2026.

El empate ya le alcanzaba para dar la vuelta olímpica, pero Olimpia quería coronar la campaña con una victoria. Y lo consiguió después de atravesar momentos de incertidumbre, quedar en desventaja y encontrar en sus individualidades las respuestas para sellar el bicampeonato. La estrella 49 ya tiene dueño.

El Defensores del Chaco lució repleto, con una multitud que llegó convencida de que sería una tarde de consagración, más allá que “Triqui” hizo lo suyo. Eso se vio a los 56 minutos cuando Alan Tobías Morínigo sacó un zurdazo y venció a Gastón Olveira.

Pero, en menos de diez minutos después, concretamente a los 64’, Esteban Matus aprovechó un despeje de un córner y, desde fuera del área, sacó un zurdazo de primera que se metió junto al ángulo. El broche de oro llegó en tiempo adicional con Romeo Benítez quien sacó el manual de los “contragolpes letales” y con gran categoría, como la fiesta se lo merecía, concretó un 2-1 brillante.

El título del Clausura completa una temporada redonda para el Decano, que ya había conquistado el Apertura. El equipo de “Vitamina” Sánchez se queda así con las dos competencias ligueras de 2026 y alcanza las 49 estrellas en el campeonato paraguayo, reafirmando su condición de máximo ganador del país.