Un “fulano” que trabajaba para el Pentágono he’i que los marcianitos ya viven en la Tierra .

Sí, creer o reventar. Se fue todito o está diciendo la verdad. Tratarle de tavyrón o empezar a cranear sobre lo que habla. Cuando se toca un tema relacionado a vida extraterrestre, al toque las aguas se dividen. Y esta no es la excepción. Un fulano que trabajaba para el Pentágono he’i que los marcianitos ya viven en la Tierra

Gary Moshier, quien fue presentado como un ex diseñador de armas del Pentágono, en una entrevista que le dio al Daily mail británico, le bajó que ya hay ndajeko una agenda extraterrestre y que, incluso, viven entre los humanos con el objetivo de repoblar la Tierra. Fuente: Arial 12.

Según la nota, el entrevistado pasó 30 años como ingeniero del Departamento de Defensa y ahora pertenece a dos grupos de investigación OVNI, la Fundación Sol y la Coalición Científica para Estudios UAP. Su libro, They’re Here: UFOs and Their Occupants, se basa en lo que él dice que fueron 12 años de estudio de los informes de OVNIs existentes.

Es más, Moshier dice que los marcianitos le “mojan la oreja” a los de la marina yanqui y puso como ejemplo el incidente del USS Nimitz de 2004, en el que el entonces comandante David Fravor describió un objeto blanco en forma de cápsula más tarde apodado el “Tic Tac” al que quisieron seguir pero ni ahí alcanzaron. “Se están burlando de nosotros”, dijo, en referencia a la alta tecnología que tienen.

“Mi opinión es que estamos siendo visitados por una raza alienígena cuya agenda principal es la repoblación del planeta Tierra”, dijo Moshier. Recordó el caso de 1994 en la Escuela Ariel en Zimbabwe, donde alumnos informaron de objetos de plata, figuras humanoides y mensajes telepáticos.

Más allá de sus dichos, hasta el momento no encontró evidencia de que ninguna investigación del gobierno de los Estados Unidos hubiera confirmado un avistamiento de UAP como tecnología extraterrestre, y concluyó que la mayoría de los avistamientos eran objetos o fenómenos ordinarios mal identificados.