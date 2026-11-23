[VIDEO] Expelotero contó su debilidad en la cocina El exarquero gumarelo y azulgrana, Popi Muñoz contó en un contenido sus preferencias a la hora de preparar la comida para loperro. Lo cierto es que d…

El exarquero gumarelo y azulgrana, Popi Muñoz contó en un contenido sus preferencias a la hora de preparar la comida para loperro. Lo cierto es que disfruta mucho más ndaje de las comidas que se preparan a la olla, “mi fuerte, yo creo yo, que son las comidas de olla. Todo lo que te puedas imaginar de comida de

olla es lo que me gusta hacer”, confesó.

Es un capo avei en el asado, según sus expresiones, pero tiene su metodo para lograr el saborcito que busca en la carne.

“Me gusta más hacer a la leña, a la estaca, pero me defiendo con carbón también. El país de la leña, todo leña. Para mí le da otro sabor. Otro toque. Y... el fuego, estar ahí, la previa con el mate, el humo... tiene su encanto”, relató el expelotero.