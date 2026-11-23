[VIDEO] Influencer habló de su presente con su ex “Masivo Bro” Loperro vieron juntos a Francesco Canatta y Rosse Marín en la graduación de la influencer y al toque empezaran las especulaciones, ella salió a aclarar los puntos.

Ante todos los rumores y deseos que surgieron en las redes sociales, la influencer Rosse Marin habló en charla con Crónica de su relación con su ex pareja, “Masivo” y dejó en claro que, “hay cosas que prefiero mantener en el ámbito privado. Lo importante es que hoy estoy enfocada en mi presente, en mi tranquilidad y en todo lo lindo que estoy construyendo”.

En relación a su papi que vio a su exyerno y se soltó a llorar relató, “él se ganó el cariño de mis padres por el gesto que tuvo conmigo. Mi papá se emocionó porque no esperó que fuera a verme, fue un momento más que importante para mí por el logro que obtuve”.

A todos quienes se pusieron feliz porque vieron lo lindos que son juntos Rosse y Fran les tiró un mensajito purete donde dijo, “les agradezco muchísimo el cariño. Sé que hay personas que nos aprecian y que les gustaría vernos juntos, pero la vida tiene sus tiempos y sus procesos. No todo lo que la gente desea necesariamente tiene que suceder”.

“Hay mucho esfuerzo y sacrificio”

La nueva abogada especializada en Ciencias Forenses habló de una mezcla de felicidad, orgullo y emoción. “Detrás de ese título hay mucho esfuerzo, sacrificio y momentos en los que una siente que ya no puede más. Tenerlo en mis manos fue darme cuenta de que todo valió la pena”, contó sus sentimientos la influencer.

Para la cuerona sin dudas existieron días difíciles, cansancio y sacrificios, pero nunca dejé de tener claro mi objetivo. “Nada que realmente valga la pena se consigue sin esfuerzo”, disparó para alentar a loperro a luchar por los sueños.

Lo cierto es que todo avanza súper purete para Rosse quien ya tiene los ojos bien puesto en los nuevos desafíos. “Esto no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Quiero seguir preparándome y creciendo profesionalmente”, aseguró.

“Ani que pende kangy”

Muy agradecida con todos los halagos, pero reconociéndose a sí misma y sin que se le suban los humos reconoció, “acá hay muchas personas que se alegran sinceramente por tus logros y otras a las que les cuesta verte crecer. Pero aprendí que no todos tienen que aplaudirte. Yo prefiero concentrarme en lo mío y seguir avanzando”.

Su motivación, felicidad y orgullo es gigante, al punto de querer alentarle avei a loperro a salir adelante. “Quiero decirle a la gente que nunca dejen de apostar por ustedes mismos. Que no importa cuánto tarde, ni cuántas personas duden de lo que pueden lograr. Lo importante es no rendirse. Estoy muy agradecida con quienes me acompañan, me apoyan y celebran mis logros. ¡Esto recién empieza! Anike pende Kangy”, motivó al rollo.