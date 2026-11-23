[VIDEO] Tierno festejo: el abrazo de campeón que recibió Juanfer El “Leka” sumó su campeonato local número 49 y los festejos en el campo de juego fueron muy efusivos, como el de Juanfer con su doña.

Entre los festejos no solo estuvo el “Pan dulce, sidra y Olimpia campeón”, los franjeados vibraron el campeonato como una verdadera fiesta. Los fanáticos se adueñaron del campo de juego y entre ellos estuvieron las doñas de los peloteros que entraron con todo para felicitar a sus churros por tremendo logro, el bicampeonato. Fio Francos entró con todo y al toque ya se colgó del cuello de su amor Juanfer Alfaro.

La fiesta siguió con un fuerte abrazo seguido del canto “dale campeón, dale campeón”. Pea he´ise hina que el campeonato tuvo avei su momento de romanticismo. En su muro, la doñita del pelotero escribió. “Campeones. La felicidad es total. Te mereces mi amor. Siempre, siempre, siempre con vos mi campeón”.