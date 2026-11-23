[VIDEO] ¿Ya no es la mufa? Le dio en el ojo con Boca campeón El mediático Gabor Martín Poka, Kichipoka, dijo para el “Quincho del Rock”, de Federico Arias que los bosteros lograron un campeonato en la Copa Suda…

El mediático Gabor Martín Poka, Kichipoka, dijo para el “Quincho del Rock”, de Federico Arias que los bosteros lograron un campeonato en la Copa Sudamericana frente a los rapai. Lo cierto es que hasta casi le dio en el ojo con el resultado del partidito de la final.

“Les quiero avisar a todos. Boca, Boca vuelve a un título internacional luego de 18 años. Boca le gana a Mineiro dos a uno. Leandro Paredes, Ezequiel Barco... no, eh, Barco sí, para El Quincho del Rock. Boca gana dos a uno. Leandro Paredes, una de las figuras, uno de los goles. Y ¿el otro quién lo va a hacer? Valencia, el ecuatoriano. Boca dos, Mineiro uno”, tiró en la previa del encuentro el hincha gumarelo que por mucho tiempo fue muy famoso por mufar los partidos con sus pronósticos ndaje.