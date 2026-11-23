El mediático Gabor Martín Poka, Kichipoka, dijo para el “Quincho del Rock”, de Federico Arias que los bosteros lograron un campeonato en la Copa Sudamericana frente a los rapai. Lo cierto es que hasta casi le dio en el ojo con el resultado del partidito de la final.
“Les quiero avisar a todos. Boca, Boca vuelve a un título internacional luego de 18 años. Boca le gana a Mineiro dos a uno. Leandro Paredes, Ezequiel Barco... no, eh, Barco sí, para El Quincho del Rock. Boca gana dos a uno. Leandro Paredes, una de las figuras, uno de los goles. Y ¿el otro quién lo va a hacer? Valencia, el ecuatoriano. Boca dos, Mineiro uno”, tiró en la previa del encuentro el hincha gumarelo que por mucho tiempo fue muy famoso por mufar los partidos con sus pronósticos ndaje.