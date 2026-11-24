Un fulano al que por la pinta le pegó bastante fuerte la vieeeja canción del milenio pasado que decía “No tengo dinero… oh oh… no tengo dinero, no no no no…” decidió tomar cartas en el asunto y “resolver” el problema. Fiel al refrán que dice “al que madruga Dios lo ayuda”, se fue a un cajero automático. Pero ahí no lo ayudaron nada ha oho preso.

El curioso hecho se dio en Ciudad del Este donde una alerta al 911 puso en órbita de la poli al sospechoso. Cuando llegaron al lugar en cuestión, los uniformados se encontraron al perso con un cuchillo y un destornillador. Aparentemente, se creía un “Spiderman” o, más bien, una versión de Ciudad del Este, algo así como un “Spidermau”. Eso es lo que se presume porque todo indicaba que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

Ni bien lograron sacarlo del espacio que queda entre la máquina y el fondo de la pequeña cabina que se les hace a los cajeros, se lo llevaron esposado por haber violentado la estructura para ingresar al habitáculo. Para más, el sistema cantó todito en su contra: ya tiene varios antecedentes, ndajeko.