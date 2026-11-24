Después que la defensa de Peña tanteó ir por el lado constitucional, la Fiscalía apareció con todo.

Hace solo cuestión de horas, la defensa del expresidente Santiago Peña “tanteó” ver la forma que vuelva a su puesto presentando ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema un pedido de nulidad de todo lo actuado en el Senado, donde se le hizo el juicio político, alegando que no se respetaron garantías procesales. Ni bien pilló eso el Ministerio Público, le cayó con un choclo de imputaciones.

Entre otras cosas, los nuevos hechos punibles por los que se le va a investigar son cohecho pasivo agravado y lavado de activos, sumándose a otras tres causas previas por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Según lo expuesto en el documento fiscal, la operación investigada involucra a la entonces financiera Ueno, que habría vendido el citado inmueble a la firma PEAR SRL. La Fiscalía señala que dicha sociedad está integrada únicamente por Francisco Peña y su esposa, y cuenta con un capital declarado de 6 millones de guaraníes.

La hipótesis presentada por los investigadores sostiene que la propiedad fue abonada con fondos provenientes del grupo Vázquez y con la participación de la firma itti, utilizando facturas emitidas en el marco de operaciones vinculadas al rubro de granos.

Por eso, al hermano también le caen con cargos por lavado de activos, asociación criminal, cohecho pasivo y administración en provecho propio, lo que le podría valer una pena de hasta 15 años, en tanto que la cuñada será vicheada por lavado de activos.

Asimismo, se solicitaron medidas cautelares reales, tales como el embargo preventivo del inmueble, la prohibición de innovar y contratar, y el congelamiento de los bienes de los involucrados.