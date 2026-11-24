Cerro ni por plata ya no corre y Nacional aprovecha La Academia derrotó a un Ciclón que parece que declaró so’o nomás ya, y lo deja al borde de quedarse sin los millones de la Libertadores que tanto necesita.

Nacional venció casi sin despeinarse a Cerro Porteño en el Arsenio Erico por 2-0, con dos tantos de Iván Valdez que sin duda fue la figura. El jugador del albo marcó ambos goles aprovechándose de una defensa azulgrana que parecía estar dormida en todo momento, al punto de que su otrora referente, Gustavo Velazquez, fue sacado por Costas en el entretiempo.

El Ciclón prácticamente no tuvo jugadas de gol, con todo y el hecho de que en el segundo tiempo, Nacional se tiró atrás y lo esperó. Nuevamente Juan Manuel Iturbe entró y no demostró nada, luego de haber sido “perdonado” por la dirigencia después de haber sido separado del plantel, mientras que Vegetti, Araújo y Torres estuvieron desaparecidos en el ataque.

Por si eso fuera poco, Fabricio Domínguez, quien ya venía sumamente cuestionado por la hinchada azulgrana, luego de los numerosos errores que cometió en la semifinal de Copa Paraguay ante Sol de América, se hizo expulsar ya en los últimos 10 minutos, y para colmo, realizó gestos provocativos hacia los fanáticos que le recriminaron desde la gradas.

De esta manera, la Academia se aseguró el cupo como Paraguay 2 en la Copa Conmebol Libertadores del año 2027, mientras que el Ciclón ya ni depende de sí mismo para por lo menos ir como Paraguay 3, puesto que disputará en las últimas fechas con Trinidense y Libertad, siendo el que más desventaja tiene.

De no ir Cerro al certamen continental más importante a nivel de clubes en esta ocasión, sería la primera en una década, siendo la edición del 2017 la última que no tuvo al azulgrana.