Erwin vuelve a sus raíces con su nuevo videoclip El artista compatriota apuesta al talento nacional con “Stay Away”, una producción que combina música, danza y emociones, cuyo estreno está previsto …

El artista compatriota apuesta al talento nacional con “Stay Away”, una producción que combina música, danza y emociones, cuyo estreno está previsto para hoy, 24 de noviembre.

El cantante paraguayo ERWIN, quien actualmente reside en New York, sigue apostando a su carrera musical internacional sin olvidar sus raíces. Esta vez, el artista se prepara para presentar el videoclip de Stay Away, su más reciente sencillo.

La canción, disponible en las plataformas digitales desde el 23 de octubre, fusiona el pop electrónico con el ritmo del vals y aborda las emociones, la vulnerabilidad y las complicaciones que surgen en las relaciones humanas.

Durante su última visita a Paraguay, el cantante aprovechó para rodar el material audiovisual junto a profesionales compatriotas, combinando danza, actuación y una estética cinematográfica.

Con este proyecto, ERWIN busca seguir conquistando al público y dar visibilidad al talento paraguayo más allá de nuestras fronteras.

El videoclip oficial verá la luz este martes 24 de noviembre de 2026, una fecha muy especial para el artista, que continúa abriéndose camino en la música desde Estados Unidos.