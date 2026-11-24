Esta noche se elige a la Miss Universo: “Estoy lista para brillar” El certamen comenzará a las 22 hora paraguaya en Puerto Rico, donde Gretha Matiauda será nuestra representante.

Llegó la hora de la verdad. Esta noche, los ojos del planeta entero estarán puestos en la gran gala final del Miss Universo y nuestra representante, Gretha Matiauda, sale a comerse la pasarela con todo el orgullo guaraní a cuestas.

En la previa, nuestra representyante dejó un mensaje cargado de emoción y patriotismo en sus redes: “Hoy no subo al escenario solamente con mi nombre, subo con la fuerza de Paraguay, con los sueños de una generación y con el orgullo de llevar nuestra bandera ante los ojos del universo”.

Con la seguridad a tope y sin achicarse ante nadie, Gretha dejó en claro que fue a pelear bien arriba: “Llegué con preparación, disciplina, fe y la absoluta convicción de que Paraguay tiene todo para hacer historia”, aseguró. Además, avisó que no le tiembla el pulso en la recta final: “Esta noche no tengo miedo de soñar en grande. Estoy lista para brillar, para dejar el corazón en ese escenario y demostrarle al mundo de qué estamos hechos los paraguayos”.

Para cerrar, pidió el aliento de todo un pueblo que hoy se ilusiona con traer la corona a casa: “Vamos, Paraguay! Hoy soñamos juntos, hoy brillamos juntos. Rohayhu Paraguay. Es nuestro momento!”.

¡A prender la tele y hacer fuerza, que esta noche puede ser histórica!