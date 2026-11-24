Llegó la hora de la verdad. Esta noche, los ojos del planeta entero estarán puestos en la gran gala final del Miss Universo y nuestra representante, Gretha Matiauda, sale a comerse la pasarela con todo el orgullo guaraní a cuestas.
En la previa, nuestra representyante dejó un mensaje cargado de emoción y patriotismo en sus redes: “Hoy no subo al escenario solamente con mi nombre, subo con la fuerza de Paraguay, con los sueños de una generación y con el orgullo de llevar nuestra bandera ante los ojos del universo”.
Con la seguridad a tope y sin achicarse ante nadie, Gretha dejó en claro que fue a pelear bien arriba: “Llegué con preparación, disciplina, fe y la absoluta convicción de que Paraguay tiene todo para hacer historia”, aseguró. Además, avisó que no le tiembla el pulso en la recta final: “Esta noche no tengo miedo de soñar en grande. Estoy lista para brillar, para dejar el corazón en ese escenario y demostrarle al mundo de qué estamos hechos los paraguayos”.
Para cerrar, pidió el aliento de todo un pueblo que hoy se ilusiona con traer la corona a casa: “Vamos, Paraguay! Hoy soñamos juntos, hoy brillamos juntos. Rohayhu Paraguay. Es nuestro momento!”.
¡A prender la tele y hacer fuerza, que esta noche puede ser histórica!