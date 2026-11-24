En el debate sobre los fenómenos aéreos no identificados, donde la ciencia y la especulación suelen cruzarse, una nueva hipótesis teológica irrumpió en la escena mediática estadounidense. El pasado viernes 20, durante una emisión del programa The Steve Deace Show en BlazeTV, en yanquilandia, el pastor cristiano Colin Samul sugirió que ciertos encuentros con OVNIs podrían involucrar a entidades demoníacas en lugar de visitantes extraterrestres.

Junto al presentador Steve Deace, Samul cuestionó las explicaciones convencionales sobre el fenómeno alienígena y planteó una lectura espiritual, aunque sin aportar evidencia verificable de origen sobrenatural.

La charla surge tras la desclasificación en 2026 de archivos oficiales inéditos del gobierno de Estados Unidos sobre avistamientos inexplicables. En el intercambio, Deace se preguntó por qué la masificación de cámaras de alta definición en teléfonos inteligentes aún no generó imágenes confirmadas ni restos físicos de supuestas naves avanzadas.

El creador de Alien Illuminations and Alien Revelations coincidió con esa postura. Pese a admitir que existen aviones militares clasificados, ambos contrastan con los informes de la oficina AARO del Pentágono, que atribuye múltiples casos a simples globos o aves.

Taylor Marshall, uno de los autores y comentaristas católicos más seguidos de los Estados Unidos, ya en su momento se había pronunciado cuando empezó esta “fiebre” en torno a los casos “raros” que fueron desclasificados en Estados Unidos por el presi Donald Trump.

Para él, los ovnis y supuestos extraterrestres serían en realidad entidades demoníacas partiendo de la base que en la Biblia, a Don Sata se le conoce como un “ser de luz”, así como la que destellas de los supuestos platillos voladores. Y va más allá comparando las abducciones alienígenas con posesiones demoníacas.