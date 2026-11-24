¿”La Joya” capitán de la Selección? Julio Enciso he’i que le gustaría en algún momento ser el capitán de la Albirroja.

En una entrevista que dio para un medio partidario de su club, el Ipswich Town de la Premier League, Julio Enciso habló acerca de sus sueños, de lo que fue la Copa del Mundo para la Selección Paraguaya, y de lo orgulloso que está con el actual presente de la Albirroja.

“La Joya” retornó al Ipswich Town esta temporada y allí ya lo consideran uno de los líderes del plantel: “Me gusta esta responsabilidad. Antes compartía la cancha con jugadores más importantes de Paraguay como (Roque) Santa Cruz, (Óscar) Cardozo, Gustavo Gómez, que ahora es nuestro capitán (de Paraguay)”.

“Quiero asumir esta responsabilidad en el futuro. Tengo que empezar desde ahora, seguir trabajando, seguir comprendiendo la obra y, con suerte, podré asumir esta responsabilidad”, aseveró sobre la capitanía de la Albirroja.

Julio Enciso también dijo que “llegar al Mundial fue increíble porque mi abuelo tenía este sueño. Siempre quiso verme en esta situación. Vine a jugar el Mundial y eso fue un sueño hecho realidad para mí”.

Julio también habló de los otros paraguayos que están en la Premier League como Omar Alderete (Sunderland) y Diego Gómez (Brighton): “Quiero que la gente confíe en los jugadores paraguayos porque tenemos algo especial y podemos demostrarlo. Diego está demostrando ahora lo que podemos ofrecer y estoy muy contento por ellos”.