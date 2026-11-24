¡Lo que faltaba! Inventan la “madrina de viaje” 🫣 Algunos aseguran que esta idea no salió de los péndex sino de los propios padres quienes buscan sponsor para que pague el viaje de sus peques ¿Queeee?

Madre e hija felices con los pasajes, mientras que la madrina enojada por todo lo que pagó

Olvidate de la clásica madrina que te regalaba una medalla de oro para el bautismo o un juego de cubiertos para el casamiento; ahora el regalo viene con escala internacional. La última tendencia que revoluciona las redes es la “madrina de viaje”: un título muy coqueto y sentimental, péa he’ise conseguir a alguien con billetera generosa que te financie los pasajes, el hotel o los gustitos en el exterior a cambio de la “emoción” de verte subir fotos a Instagram.

Esta moda que promete “experiencias inolvidables” pagadas con tarjeta ajena, acaba de chocar contra la pared de la realidad luego de que una conocida influencer se negara a ser la “madrina” de la hija de su amiga.

Se trata de la influencer mexicana Sharon Jiménez quien preguntó si existe “madrina de viaje” y mostró el mensaje que le envió la doña que quiere ser su comadre. “Mi hija quiere ir a París antes de que acabe el año. Seríamos su papá, ella y yo, porque ni modo que la mandemos sola. La idea es que nos regales los vuelos y el hotel”.

La idea es que los péndex pongan la valija y las ganas de pasear, y tu madrina ponga los dólares. Pero como quedó demostrado tras el reciente rechazo viral, una cosa es tener buen corazón y otra muy distinta es abrir una sucursal de agencia de turismo gratuita.

Muchos tildan la idea como de gente “caradura”.