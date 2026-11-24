El papa Francisco estuvo ndajeko de frente a Don Sata y lo miró a los ojos.

¡Nde tavy! Un libro que promete tener capítulos por demás impactantes, llamado El diario personal del Papa Francisco, reveló los encuentros que tuvo ndajeko el propio representante de Kirito con el mismísimo demonio. Y ojo, no es que vino un “X” a decir eso. Nada que ver. Fue el propio Jorge Mario Bergoglio quien las escribió durante su papado y tiempos de sotana.

Ahora, salen finalmente a la luz en esta obra póstuma publicada este martes 24 de noviembre en cinco idiomas y 94 países. Editado y comentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el libro recopila más de tres décadas de apuntes escritos en un cuaderno negro entre diciembre de 1992 y agosto de 2024, revelando el costado más místico y autocrítico del pontífice fallecido en abril de 2025.

Sin dudas que uno de los pasajes más impactantes divulgados por portales internacionales destacan sus relatos sobre combates espirituales y encuentros físicos con el mal. En una entrada fechada el 24 de enero de 2021, Francisco afirmó haber visto al diablo en tres oportunidades.

El primer episodio ocurrió cuando aún era arzobispo de Buenos Aires: “Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, dejó asentado.

La segunda aparición tuvo lugar durante una misa en el coro de una capilla de las carmelitas, donde describió una presencia que lo observó con extrema intensidad: “Me miró con ojos llameantes”.

El tercer encuentro sucedió en Roma, tras un complejo viaje a Chile marcado por la crisis de los abusos; allí aseguró haber oído su voz triunfante: “Ahora conseguí todo lo que quería”, apuntó sobre aquella voz áspera de la que logró escapar con la ayuda de Dios.

Asimismo, el 7 de junio de 2018 confesó haber contemplado la noche anterior “las puertas del infierno”. Aterrado ante “la seducción pagana en todo su esplendor”, detalló cómo empuñó un rosario como escudo protector, dejando un testimonio inédito sobre la dimensión espiritual que marcó su vida y pontificado.