Si por más que te aplicabas el remedio la panza no bajaba, ahora sabés el porqué.

Detrás de las lujosas paredes de una residencia del exclusivo barrio cerrado Paraná Country Club de Hernandarias, había sido que operaba un esquema clandestino dedicado a la falsificación de los ya famosos fármacos para adelgazar, utilizando simple suero como componente principal.

La investigación se inició tras denuncias de representantes farmacéuticos sobre la comercialización ilegal de medicamentos que usurpaban marcas de reconocidos laboratorios. Supuestamente, lo que se hacía era poner en pequeños frascos un líquido que, aparentemente, era suero, para luego vestirlos con etiquetas y cajas truchas de firmas internacionales y venderlos como remedios adelgazantes originales. Obviamente, la panza nunca bajaba.

Dentro del allanamiento que se hizo en la lujosa residencia, los intervinientes hallaron gran cantidad de envases listos, insumos para el fraccionamiento y documentación vinculada al ilícito.

Además, los efectivos se toparon también con un fusil AK-12 calibre 7,62 mm con mira telescópica, una pistola calibre 9 mm y dos chalecos antibalas, evidenciando el peligroso trasfondo de esta red que atentaba contra la salud pública.