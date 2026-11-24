Una familia volvió a nacer en la tarde de este martes 24 de noviembre. En medio del violento temporal que azotó el Área Habitacional N.º 5 de Presidente Franco, Alto Paraná, una estructura en construcción se desplomó directamente sobre su vivienda, dejando un escenario de destrucción total que, milagrosamente, no dejó ninguna víctima fatal.

El dramático episodio se registró cerca de las 15:00, en inmediaciones del Polideportivo Municipal. Mientras la tormenta descargaba su furia sobre la zona, la edificación colindante cedió y cayó con todo su peso sobre la casa en la que se encontraban un hombre de 54 años, su esposa y su hijo. Pese a la violencia del impacto, los tres integrantes de la familia lograron sobrevivir al colapso.

De acuerdo con el reporte de la Subcomisaría 11.ª, la caída de los materiales arrasó con gran parte del techo de la residencia y ocasionó severos destrozos en el sistema eléctrico, el mobiliario y diversos electrodomésticos.

El incidente dejó únicamente una persona herida, en este caso, un trabajador que cumplía labores en la obra al momento del siniestro y que debió ser auxiliado de urgencia por bomberos voluntarios tras sufrir lesiones.

De manera preliminar, los intervinientes policiales presumen que el derrumbe se produjo por la combinación de la severa inclemencia climática desatada entre las 14:00 y las 15:00 junto con una aparente falta de medidas de seguridad y protección en la construcción.