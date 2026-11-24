[VIDEO] ¿Qué dijo? Periodista pidió diccionario para diputada Johana Vega La diputada Johana Vega quiso tirar una frase fuerte, pero terminó inventando una palabra nueva. Eduardo Aguilera no tuvo piedad y la mandó directo a estudiar el diccionario.

Otra vez el Congreso Nacional nos regala una joyita para el archivo de los bloopers inolvidables. Esta vez, la protagonista fue la diputada Johana Vega, quien en pleno discurso quiso ponerle drama a su intervención, pero terminó dándole un golpe mortal al idioma español.

Todo iba bien hasta que la parlamentaria soltó con total seguridad la palabra “aterroradoras”. ¡Sí, leíste bien! Ni aterradoras, ni terroríficas: una mezcla rara que dejó a más de uno rascándose la cabeza.

“Por favor si se le puede dar una clase de español a la diputada que acaba de hacer un papelón en la cámara de diputados con esta supuesta denuncia que iba a hacer contra el contralor Camilo Benitez” tiró Edu quien pidió la intervención de la “policía de la Real Academia Española (RAE).

Además, Edu quiso abrirle los ojos al comentar que si por amor le está defendiendo a Eddie Jara ex titular de Petropar, “el amor te está haciendo muy mal y te está haciendo actuar de una manera que no corresponde. Te estas embarrando más de lo que estabas embarrando”, he’i.