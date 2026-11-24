[VIDEO] Tim Payne envió mensaje a los olimpistas: “Aún no me lo creo” El ídolo franjeado, Tim Payne, se dirigió a toda la afición olimpista tras la reciente consagración, compartiendo un emotivo mensaje de gratitud por …

El ídolo franjeado, Tim Payne, se dirigió a toda la afición olimpista tras la reciente consagración, compartiendo un emotivo mensaje de gratitud por el apoyo recibido y la alegría del título obtenido.

A través de sus redes sociales, el jugador expresó su emoción por el logro alcanzado junto al plantel y la hinchada: “Quería compartir unas palabras con ustedes después de un fin de semana inolvidable”.

Asimismo, destacó la importancia personal y profesional que representa este campeonato con el Decano, asegurándoles a los seguidores que el recuerdo quedará grabado en su memoria: “Salir campeón con Olimpia es algo que voy a atesorar para toda mi vida”, señaló, aprovechando también el espacio para agradecer el cariño incondicional de la gente.

Para cerrar su mensaje y celebrar una vez más la conquista con el pueblo franjeado, Payne dejó una frase que encendió la euforia de los fanáticos: “Vamos Olimpia campeón”.