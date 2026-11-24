Ya otra vez la Copa América será yanqui Este martes, la Conmebol oficializó que la Copa América de 2028 volverá a jugarse en Estados Unidos, siendo la tercera vez en menos de 15 años.

La Confederación Sudamericana de Fútbol y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol confirmaron que van a extender su alianza para organizar conjuntamente la Conmebol Copa América 2028 en Estados Unidos, que contará con 16 equipos siendo seis de la Concacaf, estos últimos clasificándose desde la Copa de Oro centroamericana.

Desde la Conmebol afirman que la organización pretende aprovechar el crecimiento del interés por el fútbol en Norteamérica, esto después del Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Oro 2027, buscando consolidar a la región como uno de los principales escenarios de grandes competiciones internacionales.

“La Conmebol Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, nuestra historia y la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y nuestro compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente”, aseguró el presidente de la matriz del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez.

Esta será la tercera vez que se jugará la Copa América en yanquilandia en apenas 12 años, con las anteriores ediciones siendo la edición del centenario en 2016, y la última edición en 2024.