Aprietan el cerco al Grupo Vázquez: bloquean cuentas de otras 39 empresas La investigación por los supuestos créditos irregulares de ueno bank sigue creciendo y ahora alcanza a otras 39 empresas vinculadas al Grupo Vázquez.…

La investigación por los supuestos créditos irregulares de ueno bank sigue creciendo y ahora alcanza a otras 39 empresas vinculadas al Grupo Vázquez. El juez Rodrigo Estigarribia ordenó congelar sus cuentas bancarias y prohibió vender, transferir o poner como garantía sus bienes, para evitar que desaparezca la plata o los activos mientras avanza la investigación.

La medida fue dictada a pedido del fiscal Francisco Cabrera, dentro de la causa por presunta lesión de confianza. Según la Fiscalía, entre 2025 y 2026 se habrían otorgado créditos y sobregiros en condiciones irregulares, causando un supuesto perjuicio económico al banco.

Los investigadores sospechan que varias de estas empresas comparten dueños, directivos, representantes o beneficiarios con otras firmas que ya estaban bajo la lupa. Por eso, temen que la plata cuestionada pueda ser movida, repartida o escondida a través de este entramado empresarial.

El bloqueo también alcanza a firmas del rubro financiero, inmobiliario, turismo, entretenimiento, medios de comunicación y tecnología. Entre las empresas afectadas aparecen Ueno Holding, Ueno Casa de Bolsa, Ueno Administradora de Fondos, Red UTS, V Media, Intertours y otras firmas.

La orden también fue comunicada al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos y de Valores y al Incoop, para que se inmovilicen los fondos que puedan estar en bancos, financieras, casas de bolsa y cooperativas.

Eso sí, el juez aclaró que se trata de una medida preventiva y no significa que las empresas sean culpables. Además, el bloqueo no debe tocar dinero ni bienes que pertenezcan a terceros y que estén solamente bajo custodia o administración de estas firmas.

La causa sigue avanzando y, con estas nuevas restricciones, la Justicia busca evitar que los recursos desaparezcan mientras se aclara qué pasó realmente con las operaciones investigadas.