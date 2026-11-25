Cerro ya tiene en la mira a un refuerzo para 2027 Se trata de un viejo conocido del fútbol paraguayo y que actualmente se encuentra chutando en el Platense argentino.

La dirigencia de Cerro Porteño y su DT, Gustavo Costas, ya están pensando en lo que será el 2027 luego del desastroso 2026 que está terminando, y en las últimas horas se informó que el primer refuerzo que el azulgrana tiene en la mira es el lateral derecho Juan Ignacio Saborido, de 28 años, el cual ya jugó en nuestro país con la camiseta de General Caballero de JLM.

Saborido actualmente se encuentra jugando en Platense, uno de los equipos revelación del fútbol argentino en los últimos años, y la noticia de su posible llegada al Ciclón la dio el periodista curepa Germán García Grova.

En su tiempo, durante el año 2023, Saborido tuvo bastante continuidad en el General mallorquino, jugando 38 partidos y convirtiendo dos goles.

Al Ciclón le quedan tres partidos para finalizar un año 2026 de pesadilla, el del tercer puesto de la Copa Paraguay ante Libertad, y los últimos dos matches del Clausura ante Guaraní y Rubio Ñu respectivamente, en los cuales el azulgrana intentará cuanto menos llegar a la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores, a pesar de que la tiene muy difícil luego de caer ante Nacional este pasado lunes.