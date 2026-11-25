No son solo números: 24 mujeres asesinadas y 32 niños quedaron sin mamá La violencia contra las mujeres sigue dejando una herida enorme en Paraguay. En lo que va de este año ya se registraron 24 feminicidios, 34 tentativa…

En lo que va del año, se registraron 24 casos de feminicidios en nuestro país.

La violencia contra las mujeres sigue dejando una herida enorme en Paraguay. En lo que va de este año ya se registraron 24 feminicidios, 34 tentativas y 32 niños que quedaron sin sus madres, víctimas de una realidad que muchas veces empieza con amenazas, golpes, control y miedo, pero termina de la peor manera.

Según los datos del Ministerio Público, se contabilizaron 28 mujeres víctimas de muertes violentas: 24 casos de feminicidio y otros cuatro que fueron investigados como homicidio doloso.

Además, se reportaron 34 mujeres que sobrevivieron a intentos de feminicidio, cuatro casos de tentativa de homicidio contra víctimas colaterales —entre ellas un niño— y seis hechos de agresiones graves cometidas por exparejas.

Central concentra la mayor cantidad de casos

El departamento Central encabeza la lista negra de feminicidios, con 13 víctimas. Le siguen Concepción y Canindeyú, con tres casos cada uno; Alto Paraná, con dos; y Asunción, Caazapá y Amambay, con un caso respectivamente.

Enero fue el mes más sangriento, con seis feminicidios. Marzo y octubre registraron cuatro cada uno, julio tres, mayo y agosto dos, mientras que abril, septiembre y noviembre tuvieron un caso cada uno.

De las 24 mujeres asesinadas, 17 eran madres y dejaron 45 hijos. De ese total, 32 son menores de edad, chicos que ahora deberán crecer con una ausencia que ningún abrazo ni explicación podrá reparar.

Las víctimas tenían entre 12 y 80 años, mientras que los presuntos agresores tenían entre 18 y 80 años. También se confirmó que 23 mujeres eran paraguayas y una brasileña. Entre las víctimas había mujeres de comunidades indígenas.

Los números también muestran una realidad estremecedora: en 12 casos el supuesto autor era la pareja y en ocho, la expareja. También aparecen un padrastro, un hijo y dos conocidos.

La mayoría de los crímenes ocurrió dentro de las viviendas: 18 casos, mientras que seis fueron cometidos en la vía pública. En 13 hechos se utilizaron armas blancas, en ocho armas de fuego, dos mujeres murieron a golpes y una por asfixia.

De los presuntos responsables, 18 fueron imputados, mientras que otros seis se suicidaron después de cometer el crimen. Además, uno de los sospechosos tenía orden de captura internacional y fue detenido en Brasil.