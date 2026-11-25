Una mami se llevó la corona de Miss Universo Dejó atrás décadas de reglas arcaicas, se puso tacos altos y demostró que tener hijos no te baja de ningún podio.

Se llama Jennifer Barreto, tiene 27 años, es puertorriqueña, empezó desfilando hace apenas unos meses y anoche fue coronada en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan como la más hermosa del universo.

Está casada y tiene una nena de 7 años llamada Penélope. Antes de ponerse la banda, nada de pasarelas: es licenciada en Psicología, tiene dos maestrías (una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico) y laburaba para el Departamento del Ejército de Estados Unidos asistiendo a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil.

Nunca había pisado un certamen. Recién en febrero de este año aprendió a caminar en tacos altos, en junio ganó la corona de su país representando a San Sebastián y anoche le devolvió el título universal a Puerto Rico después de 20 años de sequía.

El resto del podio quedó con: 1ª Finalista República Dominicana, 2ª Finalista Venezuela, 3ª Finalista Filipinas, 4ª Finalista Nueva Zelanda.