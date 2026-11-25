¡Validador muerto, pasaje gratis! Ante los inconvenientes registrados este miércoles por la mañana con el sistema de billetaje electrónico, el Viceministerio de Transporte salió a rec…

Ante los inconvenientes registrados este miércoles por la mañana con el sistema de billetaje electrónico, el Viceministerio de Transporte salió a recordar a las empresas de transporte que, cuando el validador no funciona o el sistema presenta fallas que impiden pagar, el viaje debe ser gratirola

La disposición establece que los pasajeros no deben pagar en efectivo y que el colectivo tiene que seguir su recorrido, llevando a los usuarios hasta sus respectivos destinos, sin dejarlos a pata por culpa de la falla del sistema.

Tras las quejas, fiscalizadores salieron a las calles para controlar que las empresas cumplan con la disposición y que los pasajeros puedan llegar sin inconvenientes a sus destinos.

Así que ya sabés: si el billetaje electrónico no funciona, no te pueden exigir el pago en efectivo. ¡El viaje es gratis!