Vientos furiosos y calles inundadas: la tormenta castigó a Concepción Una fuerte tormenta se desató anoche en Concepción, dejando a su paso árboles caídos, viviendas afectadas y calles inundadas en varios puntos de la c…

Una fuerte tormenta se desató anoche en Concepción, dejando a su paso árboles caídos, viviendas afectadas y calles inundadas en varios puntos de la ciudad y del departamento. Las ráfagas de viento superaron los 90 km/h, mientras que las lluvias acumularon 97 milímetros en las últimas 24 horas.

El temporal también castigó con fuerza al norte del país. En Vallemí se juntaron más de 400 milímetros de lluvia en apenas cinco días y, en Itacuá, los pobladores quedaron aislados por tierra debido al mal estado de los caminos.

El río Paraguay tampoco quedó ajeno al aguacero y pegó un importante estirón: subió 34 centímetros en un solo día, alcanzando los 3,90 metros. En una semana, el nivel aumentó nada menos que 2,24 metros.

Obreros municipales y bomberos voluntarios tuvieron que salir a realizar trabajos de limpieza, despejar árboles caídos y asistir a los afectados por el temporal.